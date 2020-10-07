Посол Латвии в Минске отозван в Ригу для консультаций
Foto: LETA

Посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис едет в Ригу для консультаций, подтвердил порталу Delfi пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

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По его словам, посол не отозван со своей должности. Семанис приедет в Ригу для консультаций.

В своем микроблоге на платформе Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич написал, что в знак солидарности с коллегами из Европейского союза Латвия отзывает для консультаций посла из Минска.


По данным белорусского портала tut.by, из Минска также для консультаций отозвана посол Эстонии Мерике Кокаев.

Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Дипломатический скандал между Беларусью и странами ЕС разгорелся 2 октября с требования МИДа Беларуси к посольствам Польши и Литвы сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. МИД также предложил Варшаве и Вильнюсу отозвать для консультаций своих послов, работающих в Беларуси.

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Беларусь Латвия Эдгар Ринкевич
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