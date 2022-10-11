Посол Латвии в Украине: провел в бомбоубежище 5 часов, ночь в Киеве прошла сравнительно спокойно

Ночь в Киеве прошла сравнительно спокойно — об этом рано утром 11 октября в программе Rīta Panorāma на LTV рассказал посол Латвии в Украине Илгвар Клява, находящийся на данный момент в столице Украины. Об этом сообщает rus.lsm.lv.

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"Первое впечатление, что ночь прошла относительно спокойно по сравнению с прошлым днем", — поделился Клява, отметив, что в понедельник ему пришлось провести более пяти часов в бомбоубежище из-за угрозы ракетных ударов.

"В самом факте войны нет ничего нового, время от времени обстреливаются разные районы и географические точки Украины. Просто вчера был очень массированный обстрел", — сказал он.

Клява также подтвердил, что поддерживается взаимная связь между посольствами стран Евросоюза, указав, что в планах поставлять в Украину более современное оружие — о чем уже заявила Германия.

Как сообщал Delfi, утром 10 октября Киев и еще 14 регионов Украины подверглись массированным обстрелам. По данным Генштаба ВСУ, российские войска выпустили по городам Украины более 80 ракет, половину из них сбили системы ПВО.

По последним данным, в результате обстрела погибли 11 украинцев, 87 человек получили ранения.

Всего в результате российской ракетной атаки повреждения получили около 70 объектов по всей стране, в том числе 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также школа в Киеве.