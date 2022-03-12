Посол Латвии в Украине: шок прошел, решимость бороться с оккупантами в украинском обществе крепнет

В украинском обществе крепнет решимость бороться против захватчиков, а трагические жертвы среди мирного населения лишь усиливают такие настроения, подчеркнул посол Латвии в Украине Илгвар Клява в интервью агентству LETA.

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Он рассказал, что ситуация в украинских городах очень разная: например, такие города на востоке и юго-востоке Украины, как Харьков и Мариуполь, находятся на линии фронта, на их окраинах идут бои, российская армия разрушает инфраструктуру и убивает мирных жителей.

По словам посла, то же самое отчасти относится и к Киеву — к столице с севера приближаются атакующие российские войска. В пригородах идут бои, а сам город обстреливается ракетами. Во время регулярных воздушных тревог люди, в том числе семьи с маленькими детьми, вынуждены прятаться в бомбоубежищах, иногда на протяжении всей ночи. Клява сообщил, что среди этих людей есть и местные сотрудники посольства Латвии в Киеве, которые решили остаться в городе по разным личным причинам.

Посол отметил, что более спокойная ситуация в городах западных областей — Львове, Черновцах и Ровно. Военные действия там не ведутся, хотя Россия обстреляла ракетами военные объекты, например, Винницкий аэропорт. "Западные области Украины испытывают большой наплыв беженцев: люди пытаются выбраться из охваченных войной районов… Очень серьезный приток людей во Львов. В то же время продолжают тянуться потоки людей через границы Украины в другие страны Европы", — сказал посол.

Характеризуя ситуацию во Львове, посол отметил, что в городе введены строгие меры безопасности. На границах города стоят блокпосты, ведется проверка документов. В ночное время введен комендантский час. По словам Клявы, видно, что силы безопасности — национальную гвардию и полицию — поддерживает большое количество добровольцев. В поддержание мер безопасности вовлечено много людей, которые выполняют свои обязанности спокойно и очень добросовестно.

На вопрос о преобладающих настроениях посол уверил, что на Украине не наблюдается паники. Происходит обратное: шок первых дней прошел, решимость бороться с оккупантами в украинском обществе крепнет, а трагические жертвы среди мирного населения только усиливают ее. Кроме того, люди видят, что украинские вооруженные силы успешно воюют и тормозят продвижение нападающих российских частей.

"Российская армия серьезно застряла в Украине. Кроме того, здесь свободно распространяется информация, СМИ свободны, и общественность прекрасно понимает, что весь цивилизованный мир на стороне Украины и поддерживает украинский народ в его борьбе против вторжения оккупантов. Россия явно проиграла и информационную войну", — заявил Клява.

Он подчеркнул, что в Украине также произошло серьезное внутриполитическое объединение. Многие из так называемых олигархов, которые ранее боролись за влияние с президентом Украины Владимиром Зеленским, теперь отказались от внутриполитических споров и однозначно выступают против агрессии России.

На вопрос, планируется ли еще одна эвакуация граждан Латвии, Клява отметил, что на сегодня из Украины в Латвию на четырех автобусах эвакуирован 261 человек. Следующий эвакуационный рейс пока не планируется, но если в этом возникнет необходимость, Рига примет решение об организации. По словам посла, движение через западную и южную границу Украины налажено — люди могут выезжать в индивидуальном порядке.

"Мы помогли эвакуировать двух граждан Кипра и нескольких эстонцев. В то же время надо отметить, что во Львове продолжают работать посольства ряда других стран-членов Евросоюза, хоть и с сокращенным штатом, которые заботятся о своих гражданах", — пояснил посол.

Комментируя вопрос о координации помощи Украине от латвийских организаций, самоуправлений и жителей, Клява пояснил, что помощь поступает с разных сторон — от неправительственных организаций и частных лиц. С украинской стороны назначены контактные лица и координаторы для приема помощи. Посол подчеркнул, что этот механизм работает. "Еще могут оставаться какие-то элементы хаоса, но в процессе все будет налажено", — заверил он.