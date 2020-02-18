Посол: Латвию тревожит пересмотр отношения России к пакту Молотова-Риббентропа
Foto: LETA

Латвию тревожат большие изменения в том, как Россия смотрит на исторические события, происходившие до начала Второй мировой войны, заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш в интервью Латвийскому радио.

По мнению Риекстиньша, Латвии как соседствующему с Россией государству, следует осознавать, что история является одним из важнейших элементов, определяющих текущие отношения между странами, но оба государства практикуют различающиеся подходы к трактовке многих исторических событий.

Посол отмечает, что вызывает тревогу изменение взгляда России на пакт Молотова-Риббентропа. По его словам, до недавнего времени Россия осуждала секретный протокол, подписанный вместе с пактом, но сейчас ее позиция поменялась на 180 градусов.

Дипломат допускает, что это может быть связано с намерением России вернуть статус великой державы. Для такого статуса необходимы исторические победы, поэтому сейчас Россия пытается снизить долю ответственности за развязывание Второй мировой войны.

Source

LETA rus.DELFI.lv

Sharing Options

112

Source

LETA rus.DELFI.lv

Tags

Россия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form