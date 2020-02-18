Посол: Латвию тревожит пересмотр отношения России к пакту Молотова-Риббентропа

Латвию тревожат большие изменения в том, как Россия смотрит на исторические события, происходившие до начала Второй мировой войны, заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш в интервью Латвийскому радио.

По мнению Риекстиньша, Латвии как соседствующему с Россией государству, следует осознавать, что история является одним из важнейших элементов, определяющих текущие отношения между странами, но оба государства практикуют различающиеся подходы к трактовке многих исторических событий.

Посол отмечает, что вызывает тревогу изменение взгляда России на пакт Молотова-Риббентропа. По его словам, до недавнего времени Россия осуждала секретный протокол, подписанный вместе с пактом, но сейчас ее позиция поменялась на 180 градусов.

Дипломат допускает, что это может быть связано с намерением России вернуть статус великой державы. Для такого статуса необходимы исторические победы, поэтому сейчас Россия пытается снизить долю ответственности за развязывание Второй мировой войны.