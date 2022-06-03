Посол ЛР в Украине: Россия не планировала такую долгую войну
Foto: AP/Scanpix/LETA

После развязанной Россией войны украинское общество консолидировалось вокруг идеи государственности, сказал посол Латвии в Украине Илгвар Клява в передаче ЛТВ "Утренняя панорама".

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Клява напомнил, что идет 100-й день войны и продолжаются бои на востоке страны. Россия не планировала такую долгую войну, добавил дипломат.

По словам посла, вся страна надеется, что после получения оружия Украина сможет перейти к контрнаступлению и максимально освободить свою территорию. Однако государство беспокоит цена человеческих жизней за возвращение оккупированных территорий.

Дипломат отметил, что в настоящее время около 20% территории Украины оккупировано, что имеет очень большой негативный экономический эффект.

Как подчеркнул Клява, только и единственно Украина будет решать, когда и на каких условиях попытаться положить конец войне.

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