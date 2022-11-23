Посол: Польша очень серьезно относится к угрозам со стороны России

Польша очень серьезно относится к угрозам безопасности со стороны России, заявил сегодня утром посол Латвии в Польше Юрис Пойканс в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

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Пойканс сообщил, что политическое руководство Польши взяло на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП в долгосрочной перспективе и создать самую сильную армию в Европе.

Говоря о недавнем "ракетном инциденте", Пойканс подчеркнул, что официальное расследование еще не завершено, но есть две версии — либо на границу упала ракета украинской системы ПВО, которая не попала в российскую ракету, либо упалм какие-то обломки российской ракеты, сбитой Украиной. .

В любом случае это следствие войны, развязанной Россией, напомнил дипломат позицию НАТО по этому инциденту.

Юрис Пойканс не видит больших проблем в связи с в приемом украинских беженцев в Польше. По его оценке, поляки также подготовились к новому наплыву беженцев, и интеграция прибывших проходит успешно, в том числе на рынке труда. Сейчас в Польше могут находиться от 1,4 до 1,5 миллиона украинских беженцев.

Пойканс вновь заявил, что война, начатая Россией, должна закончиться восстановлением Украиной своей территориальной целостности.