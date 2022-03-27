Посол: сотни российских специалистов хотят перебраться в Латвию

В интервью ЛТВ посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш заявил, что число профессионалов, желающих перебраться из России в Латвию, исчисляется сотнями. Среди них: художники, журналисты и представители других профессий, которые не могут работать и жить в РФ.

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Как сообщает Rus.LSM.lv, Риекстиньш не стал называть точное число людей, обратившихся в посольство, поскольку "для них это было очень трудным решением".

Посольство Латвии в России рассматривает запрос каждого желающего отправиться в Латвию индивидуально. Учитывая, что Латвия не выдает визы гражданам России, для этого должна быть серьезная причина.

Посол указал, что настроение общества в России иное, т.к. в официальных новостях ничего не говорится о нападениях на мирное население, поддерживается иллюзия удачной "военной операций", которая идет по плану. Жители РФ не имеют доступа к объективной информации о войне в Украине, а выходящие на протесты активисты сталкиваются с грубой силой.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что после 24 февраля Латвия выдает визы россиянам только в особых случаях, по соображениям гуманности.