Посол США награжден Орденом Трех звезд за заслуги перед Латвией
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Капитул Орденов принял решение наградить уходящего посла США в Латвии Джона Лесли Карвайла Орденом Трех звезд, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.

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Решением от 17 января Карвайл получил награду за особые заслуги перед Латвией.

Согласно 11-й статье Закона о государственных наградах, такие заслуги, за которые присуждается Орден Трех звезд, могут проявляться в государственной, муниципальной, общественной, культурно-просветительской, научной, спортивной или хозяйственной деятельности. К заслугам относятся индивидуальная выдающаяся работа, многолетняя, образцовая и успешная деятельность, а также особые заслуги в период восстановления независимости Латвии или в ходе дальнейшего укрепления государства.

Сегодня, 26 января, Карвайл встретится с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в рамках прощального визита, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента.

Карвайл начал свою работу в качестве посла США в Латвии в 2019 году. Он был выдвинут на должность тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Сенат США утвердил карьерного дипломата Кристофера Робинсона в качестве нового посла США в Латвии.

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