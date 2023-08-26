Посол США: помощь Латвии Украине и ее народу вдохновляет весь мир

Помощь Латвии Украине и ее народу вдохновляет весь мир, заявил сегодня посол США в Латвии Кристофер Робинсон на пресс-конференции, посвященной результатам отбора проектов Программы малых грантов США.

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Он отметил, что с началом войны, развязанной Россией в Украине, народ Латвии открыл свои сердца и свои дома для приема беженцев из Украины.

Посол подчеркнул, что США продолжат поддерживать неправительственные организации в Латвии, которые помогают украинским беженцам, а также продолжат поддерживать Украину как суверенную и независимую страну.

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис также заявил, что Латвия будет поддерживать Украину до полной победы над Россией.

Посольство США ежегодно организует конкурс грантов и выделяет финансирование на деятельность латвийских неправительственных организаций, которые укрепляют институт демократии, способствуют прочным культурным связям между США и Латвией, улучшают европейскую и трансатлантическую безопасность, а также поддерживают рост устойчивой и инклюзивной экономики.

В этом году финансирование правительства США в размере 1,86 миллиона долларов (1,7 миллиона евро) было предоставлено шести неправительственным организациям.

Гранты в этом году получили организация Tavi draugi, Рижское агентство инвестиций и туризма, Patvērums "Drošā māja", Radošās Idejas, Tev и Балтийский фонд безопасности.