Посол США в Латвии: латыши могут чувствовать себя в безопасности
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Латвия является стратегическим партнером, другом и союзником Соединенных Штатов Америки, с которым налажены очень широкие партнерские отношения. США относятся к этому очень серьезно и ответственно, и латыши могут быть уверены, что мы будем твердо стоять на стороне Латвии, заявил в интервью агентству LETA посол США в Латвии Кристофер Робинсон.

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"Мы всегда говорим о стратегическом партнерстве, военном сотрудничестве, о НАТО или о Европейском союзе (ЕС). Однако нас объединяет гораздо больше, чем это. Между нами настоящая дружба, настоящее партнерство, и мы не могли бы сказать так про каждую страну", — сказал посол США, подчеркнув, что партнерство между странами глубокое и широкое — нужно только следить за тем, чтобы оно сохранялось.

Он подчеркнул, что США очень серьезно относятся как к двустороннему партнерству, так и к присутствию НАТО в Латвии. "На мой взгляд, латыши могут чувствовать себя в безопасности и уверенно. Международное сообщество также может быть уверено, что мы будем твердо стоять рядом с Латвией, чтобы защищать ее границы и всю территорию НАТО", — подчеркнул посол.

"Конечно, на вопросы безопасности в настоящее время сильно влияет война России против Украины, и наше партнерство в сфере безопасности сейчас у всех на уме. Но есть и другие вещи, над которыми мы работаем, чтобы укрепить и углубить наше партнерство", — сказал он.

К экономическому сотрудничеству Робинсон отнес энергетическую безопасность, "зеленый переход", повышение конкурентоспособности Латвии — чтобы Латвия была интересна иностранным инвесторам — и "продолжение отличной работы" в сфере борьбы с коррупцией.

Посол подчеркнул, что очень важна работа по укреплению инклюзивных обществ путем развития человеческих связей между двумя странами. Он высоко оценил национальные программы обмена, в которых могли принять участие сотни людей со всей Латвии, тем самым углубляя связи между двумя странами. "По мере приближения Праздника песни вспоминается наше обширное сотрудничество в сфере культуры — на праздник также приедет много хоров из США. Налажено сотрудничество между правоохранительными органами, есть программы обмена между университетами, между медицинскими учреждения и др.". — сказал Робинсон.

"Безопасность — это больше, чем просто танки. Важны как экономическая безопасность, так и взаимодействие с обществом, и нам нужно работать над всеми этими аспектами одновременно в построении нашего партнерства", — сказал Робинсон.

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