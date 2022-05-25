Посол США в Латвии: мы обещаем привлечь Россию к ответственности

Существует твердый международный консенсус о том, что поведение российского государства недопустимо", — говорится в статье посла США в Латвии Джона Карвайла, имеющейся в распоряжении Delfi. "Виновные не должны оставаться безнаказанными за развязывание насилия и вопиющие нарушения принципов, лежащих в основе всеобщего мира и безопасности", — утверждает посол США.

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"Ничем не спровоцированная война президента России Владимира Путина против Украины привела к ужасающему насилию, огромному количеству жертв и разрушениям. Мир стал свидетелем ужасов войны в таких украинских городах, как Буча, Ирпень, Гостомель, а также в городах, которые все еще удерживаются или осаждены российскими войсками — например, Мариуполь. В результате российских атак были ранены и убиты мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура, в том числе больницы, школы, театр, в котором укрывались дети, а также многолюдный железнодорожный вокзал. Все это привело к коллективной травме украинцев, которую невозможно стереть. Подтверждены сообщения о жестоком насилии по отношению к отдельным мирным гражданам: людей казнили; на их телах обнаружены следы пыток; установлены случаи сексуального насилия в отношении женщин и детей", — пишет Карвайл.

Delfi приводит остальную часть статьи без правки и сокращений:

"Эти ужасные события в Украине не похожи на единичные инциденты или отдельные случаи, когда солдаты игнорируют приказы и "теряют контроль". Все эти события предстают преднамеренной кампанией, последовательной практикой пыток, изнасилований, убийств и других злодеяний. Виновные в этих злодеяниях, включая тех, кто отдал распоряжение о них, должны быть привлечены к ответственности.

Атаки, подобные ракетному удару по Киеву 28 апреля, демонстрируют вопиющее пренебрежение к жизням мирных жителей. По состоянию на 23 мая, ООН официально подтвердила гибель или ранения более 8400 мирных жителей Украины. При этом в ООН подчеркнули, что фактические потери, вероятно, значительно выше. Эти цифры не включают Мариуполь — город, в котором, по официальным данным, было убито более 10 000 мирных жителей. Среди жертв в Мариуполе был 91-летний мужчина, переживший Холокост, он погиб в подвале во время российской осады. Выстояв против нацистов, он погиб от кремлевской агрессии.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен осудили вопиющие военные преступления, совершенные российскими военными в Украине. Соединенные Штаты, Латвия, Евросоюз, а также наши союзники и партнеры отслеживают и документируют военные зверства в Украине и делятся информацией с учреждениями, работающими над привлечением виновных к ответственности. США оказывают поддержку международным расследованиям, в том числе работе Международного уголовного суда, Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы также поддерживаем гражданское общество и неправительственные организации, документирующие нарушения прав человека.

17 мая Госдепартамент США запустил так называемую "Обсерваторию конфликта" для сбора, анализа и обнародования доказательств военных преступлений и других злодеяний, совершенных Россией в Украине. Программа предназначена для поддержки возможного судебного преследования в национальных судах Украины, США, судах третьих стран и других соответствующих инстанциях. По запросу Генпрокурора Украины мы также поддерживаем команду международных прокуроров и экспертов по военным преступлениям, которые консультируют руководство Украины в аналогичном сборе, хранении и анализе доказательств преступлений.

Мы помогли наладить работу по установлению фатов через Совет ООН по правам человека, а также Московский механизм ОБСЕ. 13 апреля миссия ОБСЕ по установлению фактов опубликовала подробный отчет о нарушениях и злоупотреблениях Россией правами человека, а также нарушениях ею международного гуманитарного права. В этом отчете приводятся доказательства прямых атак на мирных жителей, нападений на медицинские учреждения, изнасилований, казней, грабежей и насильственной депортации мирных жителей в Россию. Уполномоченный по правам человека Украины сообщил, что российские силы удерживали и неоднократно насиловали десятки украинских девушек и женщин, некоторые из которых забеременели и рассказали, что целью насильников было лишить своих жертв в будущем секса, "чтобы они больше не рожали украинских детей".

Существует твердый международный консенсус о том, что поведение российского государства недопустимо, и виновные не должны оставаться безнаказанными за развязывание насилия и вопиющие нарушения принципов, лежащих в основе всеобщего мира и безопасности. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем добиваться привлечения к ответственности виновных за военные преступления и другие злодеяния в Украине, используя все доступные средства, включая уголовное преследование. Крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало свои общие усилия по документированию нарушений, анализу доказательств, их хранения и каталогизации. Наше простое послание военному и политическому руководству России, а также ее рядовым военнослужащим, совершающим военные преступления и другие злодеяния: мир следит, и вы будете привлечены к ответственности. Мы продолжим предоставлять Украине оружие и технику, необходимые ей для защиты, и мы продолжим оказывать гуманитарную помощь тем, кто пострадал от жестокой, бессмысленной войны Кремля".