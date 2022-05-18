Посол Украины: благодаря помощи Латвии мы смогли отстоять Киев

Латвия была одной из первых стран, которая предоставила военную помощь Украине, передав ей свои "стингеры". Об этом в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Латвии Александр Мищенко.

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Посол Украины подчеркнул, что помощь была предоставлена вовремя. Благодаря латвийским "стингерам" стране удалось отразить первые нападения российских войск и защитить столицу — Киев. Мищенко добавил, что Украина живет в состоянии войны уже 8 лет, но была не готова к военной агрессии такого масштаба.

"Мы не могли противостоять тому, что Россия копила все предыдущие годы. И мы нуждались в военной помощи. Латвия была одной из первых, кто эту помощь предоставил, отправив нам "стингеры". 25 установок и 75 ракет. Кто-то скажет, что это не много. Ведь сейчас и США, и Германия поставляют значительно больше. Но в тот момент решалось, захватят ли диверсанты Киев", — заявил посол.

По его словам, тактика войск РФ заключалась в том, чтобы с помощью десанта захватить аэродром Гостомеля, потом посадить туда транспортные самолеты, а оттуда уже атаковать Киев, захватить столицу Украины и поставить там марионеточный режим.

"На момент пятого-шестого дня "стингерами" было сбито более 30 вертолетов. И главное было — чтобы они были. И они были. Из Латвии. Латвия в этой войне нам помогла всем, чем могла. Мы благодарны нашим латвийским друзьям, партнерам, союзникам. Они не раздумывали, что будет дальше с их вооруженными силами. Они понимали, что фронт всей Европы находится в Украине. И выделили все ресурсы, что были у Министерства обороны. Этот ресурс спас Киев. "Стингеров" хватило, чтобы уничтожить вражеские вертолеты", — пояснил Мищенко.

Как подчеркнул посол, он не может утверждать, что вертолеты были сбиты именно латвийскими "стингерами", но Латвия внесла очень значительный вклад в оборону Украины. Мищенко также отметил что Латвия является локомотивом в странах ЕС и НАТО, "который стучит во все двери и говорит на всех площадках, где у нас нет голоса, от нашего имени". По словам дипломата, страны Балтии и Польша осознавали опасность сложившейся ситуации с первого дня.