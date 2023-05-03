Посол Украины: Латвия оказала Украине существенную помощь
Foto: LETA

Латвия оказала значительную военную и гуманитарную помощь Украине, подчеркнул посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, который сегодня проводил из Риги на фронт гуманитарный конвой.

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Куцевол выделил три основных приоритета в своей предстоящей работе в должности посла: заботиться о том, чтобы Латвия продолжала оказывать политическую и военную поддержку Украине, работать над вступлением Украины в Европейский союз и НАТО, а также содействовать торгово-экономическому сотрудничеству.

Говоря о предстоящем в июле в Вильнюсе саммите НАТО, в котором, вероятно, лично примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, Куцевол подчеркнул, что Украина рассчитывает на хорошие результаты.

"Украинская армия полностью соответствует стандартам НАТО. Мы показали, что способны успешно и быстро освоить использование военной техники западных стран", — сказал посол Украины.

Отвечая на вопрос, какая помощь нужна Украине, Куцевол подчеркнул, что Латвия предоставила Украине значительную военную помощь по отношению к своему валовому внутреннему продукту. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы эта поддержка продолжалась.

"Мы благодарны каждому жителю Латвии за оказанную помощь и письма, которые доходят до украинских солдат. Иногда больше могут помочь не деньги, а добрые слова", — сказал Куцевол.

Как сообщалось, во вторник президент Эгил Левитс аккредитовал в Рижском замке нового посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола.

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