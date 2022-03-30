Посол Украины: в Латвии может находиться до пяти тысяч незарегистрированных беженцев
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Сейчас в Латвии могут находиться до пяти тысяч незарегистрированных беженцев из Украины. Об этом в среду на собрании комиссии Сейма по делам гражданства, миграции и сплоченности общества заявил посол Украины в Латвии Олександр Мищенко.

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Сейчас официально зарегистрированы 16 тысяч человек, но реальное число больше, заявил посол. Он допускает, что около пяти тысяч человек могут жить у родственников, друзей и знакомых. Мищенко также добавил, что около 30% всех беженцев из Украины в Латвии — дети.

Также среди беженцев есть люди с накоплениями, поэтому сейчас у них нет необходимости обращаться за помощью в госучреждения. Но в какой-то момент средства закончатся, и им придется зарегистрировать свое присутствие, считает посол.

Отвечая на вопрос о мужчинах, которые избежали мобилизации и сейчас находятся в Латвии, Мищенко заявил, что таки есть, но их немного. По мнению посла, некоторые мужчины могли бежать из Украины в Латвию через Россию, и не регистрируют свое присутствие здесь, так как боятся быть высланы обратно, воевать. Некоторые платили за выезд из страны, чтобы избежать призыва, такие случаи зарегистрированы в Польше, сказал посол.

"Конечно, не все герои, такова природа человека. Есть мужчины, которые стараются прятаться и думают, что в Латвии всех зарегистрируют и заставят вернуться", — рассказывает Мищенко, добавив, что таким гражданам Украины грозит уголовная ответственность, так как их обязанность — воевать в Украине.

Говоря об интеграции беженцев в Латвии, посол обратил внимание на необходимость своевременно начать изучение латышского языка. Посол указал, что украинским детям необходимо учиться в школах.

Мищенко также поблагодарил латвийцев за помощь и поддержку беженцев, прибывших в Латвию, и добавил, что в посольство Украины не поступила ни одна жалоба на работу местных госучреждений.

На вопрос о нетерпимости и агрессии латвийцев по отношению к прибывающим беженцам, Мищенко ответил, что такие случаи были, но их немного.

Всегда были люди, которые не хотят видеть правду. Но с тех пор, как в результате военной агрессии Российской Федерации в Украине убивают мирных жителей и разрушают города, некоторые люди в информативном пространстве притихли, считает посол.

Некоторая часть общества оправдывает действия оккупантов, и чаще всего это люди, ангажированные российской стороной, подытожил посол.

"Речь идет о людях, которые в своем бытовом нигилизме не хотят видеть очевидное, и мы стараемся разъяснять. Они говорят, что не надо использовать выдумки про уничтоженные роддомы, разбомбленный Мариуполь, детские сады. С такими людьми нет смысла разговаривать, для них черный всегда будет белым", — сказал посол.

Он добавил, что нужно информировать российское общество о лжи и бороться с дезинформацией.

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