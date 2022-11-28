Посол Украины в Латвии: "Почему в Риге, когда сносили памятник, никто не вышел и не сказал — "снесите меня, но его я снести не дам"?

"В такой цивилизованной стране, как Латвия, не может быть разумного человека, не понимающего, что агрессия России против Украины является преступлением. Так что эти люди, которые говорят иначе, находятся под контролем России. Под контролем тех людей, которые, используя свой дипломатический иммунитет, занимаются не сотрудничеством, не улучшением отношений, а их подрывом, подрывом экономики и единства Латвии", — заявил посол Украины в Латвии Олександр Мищенко в интервью NRA.

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Немалая часть интервью Олександра Мищенко оказалась посвящена внутренним делам Латвии. А именно — высказываниям должностных лиц Латвии, а также политике официальной Риги в отношении русскоязычного меньшинства и идеологическим воззрениям самих русскоязычных жителей Латвии.

Отвечая на вопрос NRA о том, какой совет бы он дал Латвии, чтобы не совершить ошибки, которые, возможно когда-то допустила Украина, Мищенко сказал: "Исходя из норм международного права, я не могу давать советы или рекомендации другим странам, но могу выразить свое отношение. Если, например, какой-то чиновник выступает и говорит, что Крым — это Россия, то я категорически не согласен. Кроме того, я не воспринимаю это как недоразумение. В аппарате власти дураков нет. Но почему-то они так говорят. Вы должны видеть, что у них за спиной. Что написано в их досье? Кем они были раньше? В комсомоле. В партии. Почему они говорят такую ​​чушь в то время, когда Латвийское государство категорически не признает аннексию Крыма? Когда Латвийское государство, весь латвийский народ оказывает помощь Украине, отдельные мэры городов не могут четко определить, на чьей они стороне. Я думаю, что обидно только за них, а не за Латвийское государство, потому что Латвийское государство сразу же осудило эти заявления".

"Когда латвийское общество более или менее лояльно относилось к русскому языку, русским школам, русской пропаганде в масс-медиа, тысячи людей собирались 9 мая. Почему? Потому что Ушаков там организовывал попойки, закуски, всякие газмановы там выступали. Почему эти люди, которые тогда аплодировали "русскому миру", позже не были готовы пасть за этот памятник? Так что никакого сакрального значения у этого памятника нет. Никто не считал — если памятник будет убран, то в жизни нет смысла, все закончилось Но вспомним, как действовали украинцы, когда русская армия зашла в Херсон. Они без оружия вышли на танки. Почему в Риге, когда сносили этот памятник, ни один не вышел и не сказал — снесите меня, но его я снести не дам? Потому что это не имеет никакой ценности в сознании людей. Это была только спецпропаганда. Налили еще 100 граммов водки, песни попели и все… Но тогда, когда наступил час X и нужно было продемонстрировать, на какой ты стороне, тогда украинцы шли умирать за свое государство, поскольку за ними стояли родина, семья, ценности, а эти никуда не пошли, поскольку там не было ни родины, ни семьи, ни ценностей. Ничего. Просто фейковый монумент, который назвали памятником освободителям, а на самом деле это был только тотем, напоминающий об оккупации".

Олександр Мищенко в то же время признал, что в Киеве по-прежнему стоит скульптурная группа, выполненная в традиционной эстетике Великой Отечественной войны и посвященная освобождению Украины от нацистской Германии. Однако, по словам Мищенко, изменился "нарратив": если раньше там был музей Великой Отечественной войны, а теперь музей Второй Мировой войны.

"Для Украины обе оккупации одинаковы — и советская, и гитлеровская, потому что украинцы воевали и против одной, и против другой. Людей мобилизовывали и те, и другие. Россия до сих пор не признает Вторую мировую войну, потому что тогда пришлось бы признать, что в начале она была в одном лагере с Гитлером. Они действительно помогали Гитлеру, этого нельзя отрицать. Они напали на Польшу, как Гитлер. Один с одной стороны, другой с другой. Согласно пакту Молотова-Риббентропа, существование которого много лет отрицали, а теперь выясняется, что он действительно существовал. Они признают это, но не признают, что участвовали в его исполнении. Для них война началась в 1941 году, а для украинцев — в 1939-м. Согласен, что в том памятнике есть спорные моменты — герб СССР и все это. Мне там тоже многое не нравится, но нужно ли сейчас, когда идет война, отвлекать людей от более важных вещей? Восстановить ущерб или убрать этот памятник? У людей в Украине очень ясное настроение — никаких символов советского оккупационного режима не должно оставаться, никаких "хороших русских" быть не может, никаких пушкиных, тургеневых, никаких толстых в Украине не должно быть", — заявил посол Украины в Латвии.

Полную версию интервью на латышском языке можно прочесть здесь