Посол в Польше: Ситуация в Латвии более напряженная. В Варшаве не увидишь символ "Z"

Посол Латвии в Польше Юрис Пойканс в беседе с "Nekā personīga" заявил, что отношения между Украиной и Польшей никогда не были такими близкими, как сейчас. По его словам, поляки сейчас готовы для украинских беженцев на все, и только потом задумываются о том, хватит ли на это сил и денег.

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"Латвия и Польша примерно схожи по уровню экономического развития. Конечно, первые выплаты, которые получили украинские беженцы, в целом очень похожи. Даже в Латвии они немного выше, чем в Польше", - полагает Пойканс.

"В Польше украинский беженец получает регистрационный номер, так называемое удостоверение личности, с которым он может получать социальные пособия, медицинские и образовательные льготы. По крайней мере, той дискуссии, которая сейчас идет в латвийском обществе, в польском обществе я не вижу. Можно сказать, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня", - сказал посол Латвии в Польше.

Юрис Пойканс отметил, что в Польше нет лимита в 90 дней, какой был установлен в Латвии для украинских беженцев для их бесплатного питания и других льгот.

"Конечно, в Польше есть понимание, что рано или поздно какое-то социальное напряжение начнет нарастать. Понятно, что большинство беженцев из Украины - это по-прежнему женщины и дети. До сих пор на польской территории также работало большое количество украинцев, например, в строительстве и сфере услуг, но мужчины часто возвращались в Украину воевать", - заметил дипломат.

"Конечно, иногда в Польше возникают вопросы: почему мы им платим, почему мы их принимаем и т.д. Но я так скажу: это частные случаи. Подавляющее большинство польского общества понимает ситуацию с украинцами", - заявил Пойкайс.

Сравнивая ситуацию с украинскими флагами в Латвии и Польше, он отметил следующее: "Польша является очень монолитной в этническом отношении страной. Понятно, что сегодня чаще слышна русская речь на улицах Варшавы, но это потому, что многие украинские беженцы до сих пор используют русский язык в качестве основного языка общения, особенно приехавшие с востока Украины. Региональных различий нет, будь то в Жешуве на востоке Польши, или в Щецине на западе. Нельзя сказать, что одно воеводство помогает больше, а другое меньше. Скажу так: однако эта поддержка всеобъемлющая".

"У меня были региональные поездки. Я был в Гданьске, в Познани — это центральная Польша. В Гданьске, на севере Польши, говорил с местными чиновниками, - почти у всех были украинские флаги. И даже в городах поменьше. Мы были на могиле Константина Чаксте, в маленьком городке, где он похоронен, и даже там были украинцы. Понятно, что они хотят остаться в больших городах - в Варшаве, Познани, Вроцлаве.

Но если смотреть на Латвию в целом, то у нас ситуация определенно несколько более напряженная. Представить где-нибудь в Варшаве, например, букву "Z" невозможно. В этом плане, конечно, есть отличия", - подвел итог посол Латвии в Польше.