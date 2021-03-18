Посольство РФ в Латвии не собирается вакцинировать граждан России

Пресс-служба посольства Российской Федерации в Латвии ответила на вопросы портала Delfi и рассказала о перспективах вакцинации "Спутник V" в Латвии. В частности, опровергла слухи о том, что живущим в Латвии гражданам России предоставят возможность получить прививку российским препаратом.

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В начале марта Европейское агентство лекарств сообщило, что начало ускоренную проверку "Спутника V" по всем европейским стандартам эффективности, безопасности и качества. Ранее министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс сообщил, что не видит проблем в использовании "Спутника" в Латвии, если тот по всей форме зарегистрируется в Европейском агентстве лекарств.

Проведенный в начале марта опрос SKDS показал, что если бы жители Латвии могли выбирать, какую прививку использовать, "Спутник" выбрали бы 44%. Для сравнения: Pfizer выбрали бы 30%, Moderna — 19%, и лишь 6% опрошенных согласились бы вакцинироваться AstraZeneca.

Портал Delfi попросил посольство России в Латвии ответить на ряд вопросов о "Спутнике" в Латвии. Ответы были получены через три недели:

- В Риге ходят слухи, что живущим в Латвии российским гражданам (в том числе пенсионерам) российское посольство может предоставить возможность привиться от Covid-19 вакциной "Спутник V". Есть ли такая идея и какая вероятность того, что так произойдет?

- К сожалению, в настоящее время сделать прививку от "Covid-19" препаратом российского производства "Спутник V" в Латвии невозможно, поскольку он пока не имеет одобрения на использование в Европейском союзе со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Из этого же, отвечая на Ваш последний вопрос (о возможности поставок вакцины в медцентры на коммерческой основе - прим. ред.), можно заключить, что без соответствующей регистрации ЕМА и/или разрешения латвийского национального регулятора поставлять эту вакцину в Латвию не представляется возможным.

Организация прививочного пункта в Посольстве России в Латвии пока не планируется, поскольку дипломатическая миссия не является медицинским центром и не обладает соответствующей материально-технической базой, необходимой для массового оказания медицинских услуг.

- Есть ли у постоянно живущих в Латвии российских граждан возможность привиться от Covid-19 вакциной "Спутник V" в России?

- Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Латвии, могут получить вакцину "Спутник V" на территории России при наличии документа, удостоверяющего личность, и полиса обязательного медицинского страхования. Вместе с тем при планировании поездки в Россию с целью вакцинации от "Covid-19" рекомендуем этой категории граждан обратиться в орган здравоохранения того субъекта Российской Федерации, на территории которого они намерены находиться и вакцинироваться, поскольку условия получения прививки могут отличаться в зависимости от конкретного региона.

- Многие граждане и неграждане Латвии выражают желание получить прививку от Covid-19 вакциной "Спутник V" — какая вероятность ее регистрации в Латвии?



- Посольство России в Латвии, к сожалению, не располагает информацией относительно намерения латвийской стороны зарегистрировать вакцину "Спутник V" на территории Латвии.



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Ранее уже сообщалось, что "Спутник V" — первая российская вакцина от коронавируса Covid-19. Минздрав РФ зарегистрировал ее еще в августе 2020 года, сразу после окончания второй фазы исследований. Результаты испытаний третьей фазы были опубликованы лишь 2 февраля — вакцину признали безопасной с эффективностью 91,6%, примерно одинаковой во всех возрастных группах. Защитное действие начинается на 18–20-й день после первой прививки.

Массовая вакцинация населения в России началась в середине января. К началу марта в России прививку от Covid-19 получило около 3,9 млн человек (2,6 на 100 человек). Вакцина "Спутник V" используется более, чем в 40 странах мира.

16 марта агентство Рейтер, со ссылкой на собственные источники сообщило, что несмотря на публичный отказ Евросоюза от общей закупки российской вакцины "Спутник V", Европейское агентство лекарств (ЕМА) и власти стран-членов ЕС ведут по этому поводу закулисные переговоры с Москвой. Венгрия и Словакия закупили российскую вакцину до одобрения ее европейским регулятором. Чехия объявила о такой возможности. На фоне приостановки применения в Европе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca вчера главы правительств трех федеральных земель на востоке ФРГ позитивно отозвались о российском препарате.

На прошлой неделе стало известно, что Италия договорилась о производстве "Спутник V" на фармацевтическом заводе под Римом. Притом что глава EMA Криста Виртумер-Хохе выступила категорически против этого решения и назвала "игрой в русскую рулетку со здоровьем людей".

Глава финансировавшего разработку вакцины Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что "Спутник" хотят производить не только в Италии, но и в других европейских странах. По его словам, соглашения о производстве российской вакцины уже достигнуты "с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии". Пресс-секретарь главы правительства федеральной земли Саксония-Анхальт пообещал господдержку фармацевтической компании IDT Biologika в городе Дессау, "если она захочет выпускать российскую вакцину и если та будет зарегистрирована в ЕС".