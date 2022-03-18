Посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за плаката с изображением Путина
Foto: LETA

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) получило ноту протеста от посольства России за широкоформатное изображение Владимира Путина, размещенное на здании Музея медицины.

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Пресс-секретарь Латвийского МИД Янис Бекерис подтвердил получение ноты, но объяснил, что содержание дипломатической переписки публично не разглашается.

Уже сообщалось, что на фасаде Музея медицины вывесили широкоформатный плакат с изображением Владимира Путина в поддержку Украины.

Иллюстрацию создал художник Кришс Салманис для обложки журнала Ir, который вышел 3 марта. На журнале иллюстрацию также дополняла надпись “Что посеешь - то пожнешь”.

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