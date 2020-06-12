Посольство США подарило Латвии тесты на Covid-19 и лабораторное оборудование стоимостью $200 000
Foto: LETA

Посол США Джон Карвайл предоставил Министерству обороны и Министерству здравоохранения Латвии тест-наборы Covid-19 и соответствующее лабораторное оборудование для проведения 4000 тестов.

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Как пояснили DELFI в посольстве, взнос США в фонд солидарности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в размере примерно 200 000 долларов покрыл стоимость тестов. Там также отметили, что пожертвование укрепит способность Латвии выявлять, изолировать и ограничивать распространение коронавируса.

Как уже сообщалось, в мае Бюро по оборонному сотрудничеству посольства США предоставило Министерству обороны и Министерству образования Латвии отдельные пожертвования дезинфицирующих средств для рук и других средств индивидуальной защиты на общую сумму 30 000 долларов.

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