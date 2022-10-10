Посольство: удары по Киеву доказывают, что Путин - международный преступник

Массированные ракетные обстрелы Киева и других городов, убийство мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры еще раз доказывают, что Россия является террористическим государством, а Владимир Путин - международным преступником, говорится в сообщении посольства Украины в Латвии.

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В посольстве заявили, что Латвия является второй страной в мире, которая 11 августа признала Россию страной, поддерживающей терроризм. Такое решение должны принять все цивилизованные страны, считают в посольстве.

Международная изоляция России, разрушение российской экономики, а также предоставление Украине максимально возможного количества оружия - необходимые шаги, которые смогут остановить Россию и прекратить убийства мирных жителей.

"Сегодня правление Путина представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Только вместе мы сможем победить это абсолютное зло", - заявили в посольстве.

Как сообщалось, утром в понедельник в центре Киева прогремело несколько взрывов, вызванных российскими ракетными ударами. В результате взрывов есть раненые и убитые.

Украинские власти сообщили, что 13 человек погибли и 89 получили ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками жилых домов в Запорожье в ночь на воскресенье. Ракеты попали и в многоквартирные, и в частные дома.