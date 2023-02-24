Пострадавшее в результате пожара судно Escape пришвартовано в Рижском порту

В четверг вечером в Рижском порту пришвартовалось пострадавшее в результате пожара судно "Escape", и в настоящее время его экипаж принимает меры по восстановлению работы систем и механизмов, сообщила агентству LЕТА пресс-секретарь управления Рижского свободного порта Лиене Озола.

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Судно Escape пришвартовано на причале EO14. Доступ на судно имеют только члены экипажа и лица, участвующие в расследовании пожара.

Электроснабжение на судне восстановлено. Груз во время пожара не пострадал.

Как сообщалось, в ночь на среду координационный центр поиска и спасения на море службы береговой охраны получил с находившегося в Рижском заливе грузового судна Escape сообщение о том, что на его борту возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Экипаж численностью 15 человек покинул судно в спасательной шлюпке и позже был взят на борт судном Kairit и доставлен в Рижский порт.

Само судно в порт доставили буксиры.

Судно Escape, которое ходит под флагом Нидерландов и перевозило опасный груз полимеров и лакокрасочных материалов в контейнерах, следовал из Клайпеды в Ригу.

Пожар будут расследовать учреждения Нидерландов.