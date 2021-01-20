Поступило предложение наказывать неплательщиков алиментов принудительными работами
Foto: LETA

Поступило предложение предусмотреть возможность применения принудительных работ к неплательщикам алиментов, сообщил агентству LETA глава комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям Каспарс Гиргенс.

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Политик отмечает, что объем средства, возвращаемых государству в Гарантийный фонд алиментов, неизменно низок с минимальными улучшением в последние годы, а это означает, что необходимо рассмотреть более эффективные инструменты взыскания денег с неплательщиков.

Депутаты комиссии заслушали информацию Гарантийного фонда алиментов о динамике взыскания средств, выплаченных государством, с лиц, сознательно уклоняющихся от выплаты алиментов. Количество должников, вместо которых государство платит алименты, увеличилось с 40 тысяч в 2018 году до 42,5 тысяч в прошлом году.

Объем невозвращенных государственных средств увеличился с 41,6 млн евро в 2018 году до 43,8 млн евро в 2020 году, сказал Гиргенс. "Хотя за последние три года объем средств, возвращенных в регрессном порядке, увеличился на шесть процентных пунктов — с 16% до 22%, общая тенденция показывает, что возврат государственных средств происходит не очень эффективно", — добавил он.

Он предлагает подумать об эффективных дополнительных инструментах, которые бы усложняли жизнь неплательщикам и мотивировали бы их добросовестно выплачивать алименты своим детям и возвращать долг государству.

Гиргенс отметил, что многие неплательщики пользуются ситуацией, когда они получают свои доходы неофициально, поэтому прямое взыскание долга с них невозможно.

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LETA

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LETA
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