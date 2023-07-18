Поступление в вузы: в очном порядке заявки подали 530 будущих студентов

В первый день очной подачи заявок в любой из 11 латвийских вузов в целом было получено 530 заявок, сообщили в университетах.

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Наибольшее количество, или 420 заявок, в очном порядке поступило в Латвийский университет (ЛУ). Директор Департамента учебных услуг Янис Саулитис заметил, что обычно в первый день больше всего желающих учиться приходят, чтобы лично подтвердить свои заявки. Он призвал вовремя проверить наличие всех необходимых для поступления документов, в том числе, если была изменена фамилия.

В свою очередь, консультанты в ЛУ заявили, что будущие студенты могут быть больше обеспокоены сменой мест, на которое повлияет увеличение числа утвержденных студентов. Были также получены вопросы о самом процессе подачи заявки.

В очном порядке также можно получить консультации, если возникли проблемы с подачей заявки в электронном виде, или заполнить бумажную форму заявления, если нет возможности аутентификации, отметил Саулитис.

Также в Рижском техническом университете (РТУ), где к вечеру вторника было получено почти 5000 заявок, часть будущих студентов решили подать заявку на поступление очно. Глава Приемной комиссии РТУ Инеса Бушовска подчеркнула, что подача заявки очно не только создает ощущение надежности в ее принятии, но и предоставляет возможность задать дополнительные вопросы о порядке поступления.

Беспокойство по поводу нового порядка приравнивания оценок централизованных экзаменов к оценке уровня обучения высшей учебной программе наблюдается у будущих студентов и их родителей, которых проконсультировали сотрудники Вентспилсской высшей школы.

Представительница вуза Инесе Паберзе отметила, что доступные данные Министерства образования и науки об оценках по предметам нового содержания не позволяют будущим студентам самим подтвердить свои заявки на портале Latvija.lv. Эту проблему можно решить, только явившись подтвердить свою заявку в любом из пунктов приема, сообщила Паберза.

В других вузах, например, Высшей школе экономики (EKA) и Латвийском университете биологических наук и технологий (LBTU), наблюдается рост числа заявок, которые утверждаются в электронном виде, а не в очном порядке.

Кроме того, в Вентспилсской высшей школе наблюдается большая активность в связи с набором на программы магистратуры, который начался только во вторник, сообщила представительница вуза Инта Озола. Она подчеркнула, что поток заявок в последние годы изменился, и Вентспилсская высшая школа принимает их равномерно в течение всего периода набора.

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Сегодня в Лиепайском университете очно было подано 44 заявки, а в Банковской высшей школе лично подтвердить заявку пришли 13 будущих студентов, сообщили представители вузов.

К утру вторника поступило в общей сложности 5054 заявки на обучение, тогда как в течение дня количество заявок превысило 6000. Из 6018 заявок одобрено 3679 или 61%.

Согласно информации на едином портале приема, по-прежнему больше всего заявок с первым приоритетом подано в ЛУ — 1870 заявок. Одну из программ обучения в РТУ подтвердили 948 желающих учиться, а в LBTU — 341 будущий студент.

В Даугавпилсском университете (ДУ) было подтверждено 134 заявки с первым приоритетом, а в Лиепайском университете — 107 заявок.

Из подтвержденных заявок в ЛУ наибольшее количество заявок приходится на учебные программы "Медицина", "Информатика", "Психология", "Коммуникационные науки", "Юриспруденция". Также увеличилось количество заявок на программу "Дошкольный педагог".

В свою очередь, среди подтвержденных заявок в других вузах самыми популярными оказались программы РТУ "Компьютерные системы", "Архитектура", "Информационные технологии" и "Строительство".

Меньше всего заявок подтверждено в Высшей школе менеджмента информационных систем и ЕКА — их количество не превышает 100.