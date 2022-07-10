Поступления Rīgas satiksme в прошлом году уменьшились на 16 млн евро

Поступления муниципального транспортного предприятия Rīgas Satiksme в 2021 году уменьшились почти на 16 млн евро, сообщило сегодня на пресс-конференции руководство предприятия.

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В целом поступления компании составили 167,2 млн евро. Большую их часть, или 69,6%, составила дотация Рижского самоуправления. Поступления от продажи билетов составили 16,5%.

Если в 2020 году дотация самоуправления "Rīgas Satiksme" составляла 122,6 млн евро, то в прошлом году она уменьшилась на 6,2 млн, или примерно на 5%, и составила 116,4 млн евро.

В свою очередь продажи билетов снизились примерно на 13% по сравнению с 2020 годом. В прошлом году поступления от продажи билетов составили 27,6 млн евро, а годом ранее — на 4,2 млн евро больше, или 31,8 млн евро.

Как сообщалось, по мере увеличения различных расходов Rīgas satiksme потребуется дополнительная дотация от самоуправления.