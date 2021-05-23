Посвященный ЧМ-2021 видеоролик о Риге обошелся думе почти в 10 тысяч евро

Видеоролик о Риге, посвященный чемпионату мира по хоккею, обошелся думе в сумму около 10 тысяч евро, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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В честь проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею Рижская дума создала имиджевый видеоролик о столице Латвии, в котором "неповторимое очарование Риги отражается через призму звуков города", отметили в отделе связей с общественностью Рижской думы.

В субботу мэр Риги Мартиньш Стакис также поделился в социальных сетях видеороликом, в котором талисман ЧМ-2021 еж Спайки приветствует как хоккейных болельщиков, так и лучших хоккеистов мира, приехавших в Ригу.

Мэр также опубликовал в соцсетях ролик на английском языке, в котором он приветствует лучшие хоккейные команды мира. Он поздравляет хоккейных болельщиков по всему миру, которые будут следить за матчами в Риге.

"Латвия — хоккейная страна. Организация этого чемпионата для нас очень много значит — пусть нас всех объединит этот праздник хоккея! И пусть победит сильнейшая команда", — говорит мэр Риги в видеоролике.

По информации агентства LETA, креативную концепцию рижского имиджевого рекламного ролика Riga Sounds Like an Adventure предложил департамент дигитального маркетинга отдела связей с общественностью в сотрудничестве с недавно созданным Рижским агентством инвестиций и туризма.

Этот имиджевый клип будет использоваться в будущем в качестве презентации Риги для привлечения инвестиций, а также для продвижения туризма.

Видеоролик сняла компания EnterGroup. Стоимость клипа составила 9900 евро. В эту сумму вошло создание сценария, съемки и монтаж.

Перед созданием клипа был проведен ценовой опрос претендентов.