С 1 января 2021 года получатель должен будет платить таможенный налог и налог на добавленную стоимость (НДС) за некоммерческие посылки из Великобритании с подарком на сумму более 45 евро, поскольку в отношении Великобритании впредь будут действовать те же условия, что и в отношении других стран за пределами Европейского союза (ЕС). О тонкостях, связанных с получением и отправкой товаров с 1 января, Delfi рассказали представители Latvijas Pasts и Службы госдоходов.

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В дискуссии приняли участие председатель правления Latvijas Pasts Марцис Вилцанс, глава руководящего отдела Latvijas Pasts по делам таможни Иева Илстере, директор Таможенного управления Службы госдоходов (VID) Раймонд Зукулс и глава Отдела методики таможенного оформления VID Ирена Кнока. Предлагаем вам запись беседы, а также краткие ответа на те вопросы, которые читатели Delfi задавали чаще всего.

Нужно ли будет таможенное оформление заказов, которые были сделаны в декабре, но прибудут в Латвию в январе?

Если посылки из Великобритании будут отправлены до 31 декабря 2020 года и успеют пересечь границу ЕС (в любой стране-участнице Евросоюза), то они будут считаться посылками ЕС. В таком случае таможенное оформление не потребуется.

Если же посылку вышлют из Великобритании до 31 декабря, но она поступит в ЕС после этой даты, то на нее будет распространяться "условие переходного периода".

Например, в случае прямого рейса в Латвию авианакладная будет использоваться в качестве доказательства, что отправка посылки произошла до 31 декабря. Если же для окончательной доставки в Латвию будет использоваться наземный вид транспорта, то потребуется таможенное оформление.

Будут ли новые правила относиться ко всему Соединенному Королевству?

В случае с Ирландией подход отличается, так как эта территория и после 1 января 2021 года будет входить в таможенную систему Евросоюза. Посылки из Ирландии будут обрабатываться как посылки из страны ЕС.

Как VID определит содержимое моей посылки и ее общую стоимость?

При оформлении посылки в почтовом отделении отправитель должен заполнить накладную, в которой, помимо всего прочего, следует перечислить как список находящихся в посылке вещей, так и их стоимость.

Такая же процедура предусмотрена и в том случае, если получатель (или его доверенное лицо, например, Latvijas Pasts) заполняет таможенную декларацию в электронном виде.

Нужно ли мне будет явиться в VID, чтобы получить посылку, или же за дополнительную плату это сделает Latvijas Pasts?

Нет, человеку не нужно отправляться в VID — таможенное оформление следует сделать самому удаленно, используя свой профиль в Системе электронного декларирования (VID EDS).

Если же человек не желает сам осуществить данную процедуру, дана возможность воспользоваться платной услугой таможенного брокера Latvijas Pasts или услугами того почтового коммерсанта, при посредничестве которого посылка доставляется в Латвию.

В случае с услугой брокера Latvijas Pasts следует отправить на адрес электронной почты pastabrokeris@pasts.lv все связанные с посылкой документы, а также заполненную доверенность, которой Latvijas Pasts воспользуется для улаживания всех таможенных формальностей. Latvijas Pasts проведет растаможивание, затем в электронном виде известит клиента о сумме налога и оказанной услуги. Затем клиент с оригиналом доверенности должен будет отправиться в почтовое отделение, где после уплаты суммы сможет получить посылку.

Регулярно заказываю товар из английского интернет-магазина ASOS. Товар доставляют через Omniva. Как следует из накладных, посылка идет через Литву. Когда оформляю возврат, посылка также сперва уходит в Литву. Насколько понимаю, там находится склад. Нужно ли будет в таком случае с 1 января платить налог на импорт, заполнять декларации в EDS итд.?

Если посылка из третьей страны доставляется получателю через другую страну ЕС — например, Литву — но в той стране не проходит процедуру растаможивания (не уплачены налоги), то на такой посылке имеется соответствующее указание. Latvijas Pasts распознает такие посылки и информирует клиента, что получателю придется произвести таможенное оформление и уплату налогов в Латвии.

Если же таможенное оформление посылки пройдет в Литве, то повторно этого делать не придется. Налог и таможенный тариф заплатит за вас почтовый коммерсант.

В каком случае мне не нужно платить налог?

Посылка, отправленная частным лицом из Великобритании другому частному лицу в Латвии, будет освобождена от таможенного налога и НДС только в том случае, если ее стоимость не превышает 45 евро и при условии, что посылка не является коммерческой.

К примеру, доставка купленных в интернет-магазине товаров является коммерческой посылкой.

В случае с посылками интимного свойства — например, из секс-шопа — нужно ли будет детально указывать их содержимое?

Товар в любом случае является товаром, и его нужно будет указать в ходе оформления посылки. В данном случае, возможно, не следует предоставлять слишком детальное описание и использовать обтекаемые обозначения. Если отправитель не хочет своими словами пересказывать, что находится в посылке, можно указать соответствующий код товара из списка описаний и кодов Всемирной Таможенной организации, который можно найти здесь.

Что делать, если мне отправляют посылку, но я не могу спрашивать, что в ней и сколько это стоит?

Информация о содержимом и стоимости посылки уже сейчас указывается на всех посылках, вне зависимости от того, подарок это или покупка в интернет-магазине. Если нет возможности узнать информацию от родственников и друзей, стоимость содержимого можно узнать через Latvijas Pasts, связавшись с Центром обслуживания клиентов (тел. 67008001, 27008001, info@pasts.lv), где сфотографируют накладную и отправят получателю.

Если у моей бабушки нет доступа к EDS, могу ли я помочь ей с оформлением?

Помочь бабушке с подачей декларации в EDS вы, конечно же, можете. Но в случае, если у нее нет ни EDS, ни профиля в интернет-банке, то придется оформить доверенность на почтового коммерсанта, чтобы тот смог соблюсти все таможенные формальности.

Где искать нужную информацию?

Более подробно о грядущих изменениях можно прочесть здесь.