Потенциальная коалиция договорилась о заключении меморандума о сотрудничестве; министерство энергетики будет создано

Партнеры по будущей коалиции — "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — договорились в среду, 2 ноября, о заключении меморандума о сотрудничестве, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.

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Меморандум планируется подписать в четверг, 3 ноября, в 14.00.

По словам Кришьяниса Кариньша, партнерам удалось достичь договоренности о создании Министества энергетики, окружающей среды и климата. Вопрос о создании такого ведомства был главным противоречием между "Новым Единством" и "Объединенным списком".

Представитель "Объединенного списка" Улдис Пиленс заявил, что полагается на то, что "Новое Единство" исполнит то, что написано в меморандуме в связи с содержанием, целями и функциями будущего министерства, и что это произойдет так, чтобы не увеличивались бюрократические издержки для государства.

Проект меморандума о сотрудничестве предусматривает готовность политических сил взять на себя ответственность за развитие страны и благосостояние народа и за договоренность об основных принципах формирования правительства и совместно поставленных целях — укрепление национального безопасность, экономический рост и развитие социально справедливого, инклюзивного общества.

Суммарно к трех политических сил 54 из 100 депутатов в 14-м Сейме. У "Нового Единства" — 26 мандатов, у "Объединенного списка" — 15, у Нацобъединения — 13.