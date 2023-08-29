Потенциальная коалиция сдержанно относится к предложенным OC изменениям в избирательной системе

Потенциальные партнеры по будущей правительственной коалиции в основном сдержанно относятся к предложенной "Объединенным списком" (OC) смешанной избирательной системе, но согласны с тем, что дискуссия по этому вопросу нужна.

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Представляя предложения по изменениям в системе выборов в Сейм, председатель фракции OC Эдгар Таварс рассказал, что Сейм мог бы частично избираться по одномандатным округам, а частично, как и раньше, по поданным спискам кандидатов.

Также должна быть предусмотрена возможность отзыва депутатов, которые не выполняют свои обязанности достаточно хорошо. В настоящее время согласно Конституции избиратели не могут отзывать депутатов.

"Новое Единство" согласилось обсудить это предложение в Сейме.

В свою очередь председатель фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс заявил, что партия сдержанно относится к этому предложению, аналогичному литовской системе. По мнению "Прогрессивных", в Латвии и так достаточно равномерное представительство депутатов в парламенте.

В Сейме можно обсуждать какие угодно предложения, но "Прогрессивные" не считают изменения в избирательной системе актуальными, так как сейчас важнее вопросы экономического развития, прав человека и безопасности, сказал Бришкенс.

Представитель Национального объединения Янис Домбрава заявил, что для партии всегда был актуален другой вопрос — должны ли голоса латвийских граждан за границей автоматически добавляться к Рижскому избирательным округу? Что касается предложения OC, то Нацобъединение еще не сформулировало о нем мнение, но готово обсудить.

Другой представитель Нацобъединения, министр обороны Инара Мурниеце, считает, что предложение обсудить можно, но приоритетными вопросами сейчас являются национальная безопасность, экономическое развитие, воспроизводство нации, качество образования и здравоохранение.

Кандидат на должность премьер-министра от "Нового Единства" Эвика Силиня сказала, что ранее идея смешанной избирательной системы не получила особого отклика в партии и теперь будет обсуждаться еще раз.

Силиня поддерживает такое обсуждение с участием населения и экспертов.

Председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис заявил, что, по мнению СЗК, основная проблема избирательной системы заключается в том, что латвийские граждане за рубежом не могут голосовать за кандидатов своего округа. потому что все заграничные избиратели голосуют за рижский список. Что касается предложения OC, то оно пока не подано как законопроект, чтобы можно было понять, о чем речь, и сначала следует дождаться как следует подготовленного предложения.