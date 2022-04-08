Потенциально зараженный шоколад: компания Ferrero отзывает некоторые продукты Kinder

Дистрибьютор шоколадных изделий производства Ferrero в Латвии проинформировал Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) об отзыве производителем сделанных в Бельгии партий продукции, сообщили агентству LETA в службе.

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Это включает отзыв сладостей Kinder Schoko-Bons/ Schoko-Bons White в упаковках по 125 и 200 грамм. Будет отозвана вся партия продукции со сроками годности с 28 мая по 23 августа.

Также отзываются шоколадные яйца Kinder Surprise Maxi в упаковках по 100 грамм и сроком годности до 18 сентября. Номер партии продукта L356R03. Также Ferrero отзывает Kinder Mix Peluche в 133-граммовой упаковке, срок годности которых истекает 21 августа. Номера партий: L322RWPJ, L323RWPJ, L354RWPJ, L013LWPJ и L039LWPJ.

PVD подчеркивает, что в службе по-прежнему ведутся проверки для выяснения того, какие произведенные в Бельгии продукты Ferrero были доставлены в Латвию, поэтому пока потребителей призывают воздержаться от покупки произведенного в Бельгии шоколада Kinder.

Для того, чтобы узнать, в какой стране произведен продукт, необходимо обратить внимание на номер партии. Если последние цифры в комбинации 03, продукт произведен в Бельгии.

Если продукт уже был приобретен, PVD требует вернуть его продавцу.