Потерявших работу педагогов предпенсионного возраста лишили пособий

Программа социальной поддержки педагогов в предпенсионном возрасте, потерявших работу в результате реорганизации или ликвидации школы, реализовывалась в течение трех лет — до 2020 года, но продолжать ее не планируется. Министерство образования и науки объясняет это тем, что слишком мало учителей воспользовались этой возможностью — всего 24 учителя из 18 краев за три года, пишет Diena.

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Ожидалось, что в среднем 60 учителей в год будут подавать заявки на получение поддержки, но этого не произошло. Профсоюз объясняет такой небольшой интерес довольно жесткими требованиями, ограничивавшими количество претендентов. Например, учитель должен быть старше 60 лет (менее трех лет до выхода на пенсию) и иметь стаж минимум 25 лет. Только при таких условиях можно было получить сумму, равную среднему заработку за шесть месяцев, но при отсутствии других доходов.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) выступает за расширение программы с учетом того, что продолжается оптимизация школьной сети, которая будет набирать обороты, особенно после административно-территориальной реформы. Программу предлагается расширить за счет дошкольных, спортивных педагогов, педагогов специального образования.

LIZDA напоминает, что для представителей многих профессий — полицейских, дипломатов, судей и т.д. — предусмотрена пенсия по выслуге лет. Для педагогов такой пенсии нет, поэтому эта программа для учителей, отработавих 25 лет и более, была известным копромиссом.