Потребление антибиотиков в больницах Латвии — третье самое высокое в ЕС

С начала пандемии Covid-19 почти во всех странах-членах Европейского союза, включая Латвию, наблюдалось самое большое сокращение использования антибиотиков в истории. По данным Государственного агентства лекарств, показатель использования антибиотиков в амбулаторном секторе Латвии — девятый "снизу", зато потребление антибиотиков в больницах удерживает страну в тройке лидеров.

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Данные Государственного агентства сельского хозяйства, показывают, что в прошлом году по сравнению с 2019 годом потребление антибактериальных средств в амбулаторном секторе в Латвии снизилось на 15% и стало девятым наименьшим показателем в ЕС. В свою очередь, потребление антибиотиков в больничном секторе или больницах Латвии увеличилось на 9% и стало третьим по величине среди стран-членов ЕС.

В 2019 году потребление антибиотиков в амбулаторном секторе в Латвии было седьмым самым низким, а в 2018 году — пятым самым низким в ЕС. И в 2018, и в 2019 году больничный сектор занимал шестое место по уровню потребления антибактериальных средств в ЕС.

В амбулаторном секторе потребление пенициллинов снизилось на 22,8%, а потребление макролидов снизилось на 22,5%. Потребление хинолонов также снизилось на 9,4%. С другой стороны, наблюдается небольшое увеличение использования сульфаниламидов, триметоприма и других антибактериальных средств.

Потребление широкого спектра антибактериальных средств в амбулаторном секторе Латвии увеличивается с каждым годом в связи с использованием узкого набора антибактериальных средств. По сравнению с 2019 годом, в прошлом году он увеличился на 9,2%, сообщает Госагентство лекарств.

Использование широкого спектра антибактериальных средств в латвийских больницах является высоким показателем по сравнению с использованием узкого набора антибактериальных средств. Использование антибактериальных средств в больницах для тетрациклинов увеличилось на 111,5%, макролидов, линкозамидов и стрептограминов — на 23,8%, сульфаниламидов и триметроприма — на 25,4%, цефалоспоринов — на 4,1%. В прошлом году использование хинолоновых антибактериальных препаратов в больницах снизилось на 12,6%.

По сравнению с другими государствами-членами ЕС, особенно со скандинавскими странами, Нидерландами, Ирландией, Эстонией и Австрией, Латвия использует пропорционально меньше пенициллинов в больничном и амбулаторном секторах, но больше цефалоспоринов, тетрациклинов и хинолонов.

На этой неделе во всем мире отмечалась Всемирная неделя антибиотиков: людям напоминали об ответственном использовании антибиотиков и предлагали принимать такие препараты только тогда, когда их рекомендует их врач. Неправильное использование антибиотиков может привести к устойчивости к противомикробным препаратам, состоянию, при котором бактерии становятся нечувствительными к антибиотикам, и лекарство больше не помогает.

По данным Госагентства лекарств, устойчивость к противомикробным препаратам останется одной из самых серьезных глобальных угроз для общественного здоровья после пандемии Covid-19. Поощрение ответственного использования антибиотиков является ключевым приоритетом в сокращении распространения устойчивости к противомикробным препаратам.