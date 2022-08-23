Повис фрагмент строительной сетки Вантового моста; на время будет ограничено движение

Из-за необходимости устранить дефект Вантового моста на время ограничено движение, проинформировало SIA Rīgas tilti.

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SIA Rīgas tilti было поручено устранить дефект на Вантовом мосту, о котором сообщили жители в социальных сетях. Как видно на фотографиях, размещенных жителями, с края моста, вероятно, свисает страховочная сетка, которую обычно устанавливают в местах, где есть риск обрушения.

Фрагмент конструкции висит над участком моста над набережной 11 ноября.

Te tūlīt kkas uzgāzīsies mašīnām apakšā. Vanšu tilts. Nezinu kam adresēt. @RigasDome ? pic.twitter.com/YQjIWcrWl3 — Andris Bite (@AndrisBite) August 23, 2022

В компании не уточнили, когда именно могут быть проведены ремонтные работы и ограничения движения.