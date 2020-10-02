Повышен порог заболеваемости Covid-19 для определения стран, по возвращении из которых нужно изолироваться

С 3 октября будет повышен порог заболеваемости Covid-19 для определения наиболее затронутых пандемией стран, по возвращении из которых в Латвии необходимо соблюдать самоизоляцию, свидетельствует опубликованная Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) информация.

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На данный момент самоизоляцию в Латвии должны соблюдать люди, въезжающие из стран, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей. С субботы этот порог будет повышен до 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Как пояснила агентству LETA представитель ЦПКЗ Илзе Арая, центр провел оценку рисков, и ее результаты отражены в новых данных.

ЦПКЗ сообщает, что после значительного роста заболеваемости Covid-19 в Латвии, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в стране увеличился до 19,5 случая на 100 тыс. жителей.

До сих пор при возвращении в Латвию из стран Европейского союза или Европейской экономической зоны, а также из Великобритании, Монако, Андорры и Сан-Марино в случае, если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в какой-либо из этих стран превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, необходимо было соблюдать самоизоляцию.

Поскольку теперь риски заражения в Латвии увеличились, этот порог был пересмотрен и увеличен до 25 случаев на 100 тыс. жителей. "Таким образом, при возвращении из стран, где уровень заболеваемости схож с латвийским, самоизоляцию соблюдать не нужно", — пояснили в центре.

В свою очередь люди, въезжающие в Латвию из стран, где заболеваемость Covid-19 превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, должны соблюдать самоизоляцию.

Данные ЦПКЗ о вышеупомянутых странах свидетельствуют, что самоизоляцию с субботы смогут не соблюдать лица, прибывающие в Латвию из Финляндии, Кипра, Лихтенштейна и Ватикана.

По информации ЦПКЗ, с понедельника, 5 октября, список стран, на которые распространяется запрет на пассажирские перевозки, не изменится. Запрет действует на пассажирские перевозки в Чехию, Испанию, Францию, Андорру и из этих стран в Латвию.