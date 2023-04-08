Повышение уровня воды в Даугаве: возможно затопление муниципальных и государственных дорог под Даугавпилсом

В Даугаве, вниз по реке от Даугавпилса, еще ожидается подъем уровня воды еще на на два-три сантиметра, из-за чего в Ликснской, Ницгалской, Свентской, Бебренской и Пилскалнской волостях может затопить как муниципальные дороги, так и дороги государственного значения, сообщил агентству LETA исполнительный директор Аугшдаугавского края Петерис Дзалбе.

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Комментируя возникшую в предыдущие дни опасную ситуацию в Лауцесской и Таборской волостях, где, когда поднялся уровень воды, пришлось укреплять защитную дамбу, чтобы защитить дачи жителей, Дзалбе заявил, что на данный момент "его сердце спокойно за дачи".

Как сообщалось ранее, пик наводнений над Даугавпилсом ожидался в субботу в 7.55 и он был достигнут. Защитная дамба его выдержала и ожидается, что уровень воды в этой местности больше не поднимется.

Дзалбе отметил, что в эвакуации людей в последние сутки не было необходимости, поскольку жители, чье имущество пострадало от наводнения, уже эвакуировались ранее.

"И мы, и службы работаем и контролируем ситуацию", — сказал Дзалбе.

Он также сообщил, что, несмотря на все предупреждения, лодочники пользуются этим моментом. "Наводнение для одних, радость для других", — подчеркнул Дзалбе, добавив, что хотел бы, что бы люди, использующие наводнение для катания на лодках, убирали за собой.

Последние данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии свидетельствуют о том, что в минувшие сутки уровень воды в верховье Даугаве колебался или снизился на 5-13 сантиметров, а на промежутке Пиедруя-Зельки уровень воды поднялся на четыре-восемь сантиметров.

В восточной части страны широко затапливаются поймы и низменности. Медленное повышение уровня воды в Даугаве продолжается, желтые и оранжевые предупреждения об уровне воды остаются в силе. В ближайшие дни уровень воды в Даугаве начнет снижаться, поймы будут надолго затоплены.