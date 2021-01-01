Повышены минимальная зарплата, пенсии и соцобеспечение

С этого года минимальная зарплата в Латвии повышена с 430 до 500 евро, предусматривает постановление правительства. В этом году также повышается размер пенсий по возрасту, инвалидности и потере кормильца, а также социального обеспечения, сообщает LETA,

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Минимальная зарплата в Латвии не повышалась три года. Реальный прирост для работников без иждивенцев, которые получают минимальную зарплату, составит почти 50 евро. По данным Центрального статистического управления, в июне 2020 года минимальную зарплату и меньше в Латвии получали примерно 138 100 человек, в том числе 112 700 - в частном секторе, 22 600 - в общественном.

Гарантированный минимальный доход в этом году составит 109 евро для первого или единственного члена домохозяйства, а на каждого следующего члена - 76 евро. Порог минимального дохода малоимущей семьи составит 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для следующих.

Пособие соцобеспечения для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих пенсии, а также инвалидов составит 109 евро, для инвалидов с детства - 136 евро, для инвалидов 1-й группы будет применяться коэффициент 1,4, для инвалидов 2-й группы - 1,2. Неработающим инвалидам первой и второй групп будет полагаться доплата в размере государственного пособия соцобеспечения.

Минимальная база пенсии по инвалидности и старости составит 136 евро, для инвалидов с детства - 163 евро. Для детей до семи лет в случае потери кормильца государственное пособие соцобеспечения составит 136 евро, начиная с семи лет - 163 евро.

Также повышается и дифференцированный порог необлагаемого годового минимума - с 1200 евро до 1800 евро. Это значит, что людям с малыми доходами придется меньше платить налогов.

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