Повысится плата за необоснованный вызов скорой помощи

Правительство одобрило новый ценник платных услуг Службы неотложной медицинской помощи, который отражает фактические затраты, сообщили Delfi в Министерстве здравоохранения. Теперь за необоснованный вызов придется заплатить 71,62 евро вместо прежних 62,20 евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ведомстве подчеркнули, что неотложная помощь пациентам в ситуациях, угрожающих жизни или в случае тяжелых проблем со здоровьем, по-прежнему будет бесплатной.

В первую очередь изменения ценника касаются учреждений и предприятий, которым во время проведения разных мероприятий необходимо обеспечить дежурство бригады неотложной помощи, сообщили в Минздраве. Цена этой услуги увеличилась из-за роста зарплат работников службы.

Что касается частных лиц, то об этом пациента будет предупреждать оператор во время вызова. Если лицо все равно настаивает на визите "неотложки", то медики к нему прибудут только в случае, если это позволяет оперативная ситуация. В таком случае счет за услуги Неотложной медицинской помощи человек получит по почте. В сутки скорая помощь совершает от восьми до десяти платных визитов.