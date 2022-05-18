Повысятся требования к выпускникам школ

Правительство вчера без обсуждений и возражений поддержало инициативу Министерства образования и науки (МОН) по постепенному повышению со следующего учебного года требований к выпускникам как основных, так и средних школ, пишет со ссылкой на Latvijas avīze агентство LETA.

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В настоящее время централизованный экзамен принимается даже в случае, если получено всего пять процентов от максимально возможной оценки, но в следующем году выпускники должны будут набрать уже не менее 10 процентов.

В свою очередь в 2023/2024 учебном году школа будет считаться оконченной при результате экзамена не ниже 15%, а начиная с 2024/2025 учебного года потребуется уже как минимум 20% от максимальной оценки.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце считает, что действовавшие до сих пор требования недостаточны и "ни в коем случае не побуждают стремиться к максимально высоким показателям".

По данным министерства, в высшие учебные заведения поступают даже те выпускники средних школ, которые продемонстрировали на централизованных экзаменах уровень освоения школьной программы не выше 5%. Чаще всего такие студенты "отсеиваются" уже после первой сессии, так как не могут успешно интегрироваться в учебный процесс из-за недостаточности знаний и навыков. Чтобы не терять студентов, высшие учебные заведения вынужденно организуют дополнительные курсы по базовым предметам, которые не были освоены на достаточном уровне в средней школе, что снижает качество учебного процесса.

Родители по-разному относятся к предлагаемым изменениям. Например, мама восьмиклассницы Дита Арая считает, что в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы в школах было достаточное количество профессиональных учителей, способных работать со всеми детьми, и только потом поднимать экзаменационную планку.

В то же время мама трех школьников Сабине Пуке говорит: "Я полностью согласна с тем, что планку централизованных экзаменов нужно поднимать. В противном случае ученикам посылается неверный сигнал о том, что зацикливаться на уроках не стоит. Конечно, необходимо также улучшать работу школ, однако первое не исключает второго".