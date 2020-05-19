Появилась надежда: владельцев квартир могут избавить от долга соседа

На рассмотрение депутатов Сейма направлен законопроект, облегчающий процедуру возврата долгов за квартиру. Это позвонит не только рассчитаться с поставщиками коммунальных услуг, но и избавить соседей по дому от "солидарной нагрузки" по долгам.

Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Сейма, Юридическая комиссия передала поправки к Гражданскому закону на рассмотрение парламентариям.

В законе хотят закрепить норму о том, что из денег, полученных от продажи заложенного жилья, будут погашаться не только кредитные обязательства, но и долги по управлению домом и его содержание.

Зачем это надо? По действующему законодательству, клиентом перед поставщиком услуг (теплоэнергия, вода) является не владелец конкретной квартиры, а дом целиком. Поэтому из-за одного должника страдает весь дом. Бывает перед началом отопительного сезона владельцы всех квартир вынуждены оплатить долги недобросовестного или неплатежеспособного соседа, говорится в аннотации к законопроекту.

Как рассказал на заседании Юридической комиссии ее глава Юрис Юрашс, осенью прошлого года комиссия рассматривала проблему, признав ее актуальность, и призвала Министерство юстиции и Министерство экономики разработать альтернативный законопроект, который бы учитывал риски и неточности, вскрытые по время дискуссии.

Директор Департамента гражданского права Министерства юстиции Дагния Палчевска пояснила, что суть законопроекта осталась прежней — у кредиторов по платежам на управление дома будет приоритет перед другими обеспеченными требованиями. В альтернативном варианте уточнен ряд моментов, в том числе какие затраты на управление дома могут быть покрыты и на какую доля от вырученных средствах можно рассчитывать.

Заметим, что Юридическая комиссия просит депутатов рассмотреть инициативу без повторного рассмотрения в комиссии. Но проект должен протий все три чтение в парламенте и провозглашен президентом Латвии.