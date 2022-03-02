Появились мошенники, "собирающие помощь" для беженцев из Украины

Движение Ukrainas atbalsta grupa ("Группа поддержки Украины") выражает благодарность всем латвийцам за их отзывчивость и бескорыстие в трудный для народа Украины час и призывает оказывать помощь, обращаясь к координаторам, чтобы не поддержать случайно мошенников, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Подчеркивается, что поддержка украинцам оказывается координированно, в Латвии ее обеспечивают несколько платформ:

Эти и другие организации координируют усилия между собой и другими общественными организациями в Европе или Украине и обеспечивают эффективное оказание помощи.

"Но в последние два дня все чаще в социальных сетях появляются фальшивые профили, с которых якобы собирается различная помощь для Украины, но на самом деле это мошеннические схемы. Поэтому лучше сотрудничать с известными в Латвии организациям", — пишет в пресс-релизе Ukrainas atbalsta grupa.