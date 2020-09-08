Появятся единые гигиенические требования для вытрезвителей
Foto: Shutterstock

8 сентября Кабмин принял единые для всех самоуправлений нормы гигиенических требований для вытрезвителей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Поскольку раньше единых требований не было, в каждом самоуправлении ситуация выглядела по-разному. В связи с эпидемиологической ситуацией возникла необходимость установить правила содержания помещений и оборудования вытрезвителей, а так же нормы состояния водопровода, канализации, вентиляции и отопительной системы.

При этом правила не предусматривает обязательное создание вытрезвителя в каждом самоуправлении — это остается добровольной инициативой самого муниципалитета.

Новое регулирование вступит в силу 1 января 2021 года, чтобы у оказывающих подобные услуги заведений была возможность подготовиться и выполнить требования.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных