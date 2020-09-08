Появятся единые гигиенические требования для вытрезвителей

8 сентября Кабмин принял единые для всех самоуправлений нормы гигиенических требований для вытрезвителей.

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Поскольку раньше единых требований не было, в каждом самоуправлении ситуация выглядела по-разному. В связи с эпидемиологической ситуацией возникла необходимость установить правила содержания помещений и оборудования вытрезвителей, а так же нормы состояния водопровода, канализации, вентиляции и отопительной системы.

При этом правила не предусматривает обязательное создание вытрезвителя в каждом самоуправлении — это остается добровольной инициативой самого муниципалитета.

Новое регулирование вступит в силу 1 января 2021 года, чтобы у оказывающих подобные услуги заведений была возможность подготовиться и выполнить требования.