Появятся ли русскоязычные передачи LTV-7 в кабельных сетях? Сейм обсудит такую возможность

Сейм принял к рассмотрению поправки к Закону "Об электронных средствах массовой информации", разрешающие бесплатно размещать на кабельных каналах русскоязычные передачи, произведенные LTV-7, которое с осени уходит из эфирного ТВ в интернет. Автор законопроекта — оппозиционное "Согласие" — считает, что такое решение позволит общественному масс-медиа не потерять русскоязычную аудиторию и не отдать полностью ее российским телеканалам.

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Большинство Сейма приняло закон к рассмотрению вопреки мнению главы ответственной парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам Артусса Кайминьша. Впереди — три чтения в парламенте.

По словам автора законопроекта, депутата Сейма от "Согласия" Бориса Цилевича, в

Латвии действует так называемый принцип must carry: это означает, что кабельные сети обязаны включать в свои пакеты услуг программы общественного ТВ, что обеспечивает доступность этих программ на разных платформах и во всех сетях.

"Но если передачи LTV-7 уходят из эфира в интернет, то этот контент включать в пакеты больше не нужно. Требование распространяется только на передачи, которые транслируются наземным эфирным телевидением", — пояснил Борис Цилевич: "При этом часть традиционной аудитории LTV-7 — это люди в возрасте, привыкшие смотреть передачи в определенное время по телевизору. Уход в интернет может привлечь молодую аудиторию, но одновременно приведет к потери возрастных зрителей".

По словам Цилевича, ежедневно новости на LTV-7 смотрели 30-40 тысяч человек, и эта аудитория может быть безвозватно потеряна.

Одновременно кабельные сети и сейчас заинтересованы ретрансливать местные передачи на русском языке, считает Цилевич. Из-за запрета ретранслировать ряд российских телеканалов возникает дефицит новостных, публицистических передач на русском языке — и контент, произведенный латвийским общественным масс-медиа, может занять эту нишу. Общественному масс-медиа сотрудничество с кабельщиками позволит удержать и расширить аудиторию — и добиться того, что зрители "не выпадут" из латвийского информационного поля.