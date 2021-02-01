Появятся велодорожки из Риги в Елгаву, Тукумс, Саулкрасты и Валмиеру

Госкомпания Latvijas Valsts ceļi начала работу над Планом развития велодорог. Магистральные велотрассы могут появится между Ригой и Елгавой, Ригой и Тукумсом, Ригой и Саулкрастами и Ригой и Валмиерой, а также между Резекне и Лудзой и Екабпилсом и Ливани.

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Дорожные исследования должны начаться в первой четверти этого года. Будет выясняться, где лучше всего построить велодорожки.

Планируется объявить закупку также объединенных велопешеходных дорог в Свете возле Елгавы, в Сигулде вдоль дороги V58, от Цесиса до Ливи, от Екабпилса до Салы и от Валмиеры до Бренгули.

Парламентский секретарь Министерства сообщения Янис Бутанс (Новая консервативная партия) подчеркнул, что в наши дни перемещение на велосипеде — это занятие не только спортсменов и туристов, для многих это повседневный вид транспорта, поэтому нужно развивать велоструктуру.