Поздним вечером в Адажи — тренировка диспетчеров авиационной поддержки с участием самолетов

Во вторник на полигоне в Адажи пройдет тренировка диспетчеров авиационной поддержки с облетами самолетов, сообщили в Национальных вооруженных силах.
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Учения будут проходить с 22 до 23 часов.
Армия призывает жителей с пониманием отнестись к проводимым учениям.
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