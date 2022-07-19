Поздним вечером в Адажи — тренировка диспетчеров авиационной поддержки с участием самолетов
Foto: DELFI Aculiecinieks

Во вторник на полигоне в Адажи пройдет тренировка диспетчеров авиационной поддержки с облетами самолетов, сообщили в Национальных вооруженных силах.

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Учения будут проходить с 22 до 23 часов.

Армия призывает жителей с пониманием отнестись к проводимым учениям.

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