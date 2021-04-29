Пожар на Меркеля. Стакис: в Риге проверят квартиры-хостелы, которые сдаются на booking.com и других сервисах

Мартиньш Стакис дал задание провести рейды и обследовать все места, где известно о существовании нелегальных отелей, рассказал мэр Риги, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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"Надо сделать все, чтобы подобная ситуация не повторилась", — заявил Мартиньш Стакис. Он рассказал о прошедшем совещании Строительной управы и Муниципальной полиции Риги, на котором выяснилось, что этим службам не хватает полномочий для расселения подобных квартир.

По итогам совещания мэр созвал рабочую группу, в которой будет участвовать Рижская дума, Госполиция, спасатели, налоговая инспекция. Их задача решить, как реагировать в подобных ситуациях и какие нужны изменения в законах, чтобы история не повторялась. "Пока я дал задание провести рейды и обследовать все места, где известно о существовании подобных нелегальных отелей, — сообщил Стакис. — Надо понимать, что это физические лица, которые владеют своими квартирами, где они принимают жильцов и берут с них за это деньги. Иногда это просто одна квартира, где живет 6-10 человек".

Мэр признался, что еще не владеет информацией о пострадавших, а также, сколько таких "хостелей" может быть в Риге. "Доказать, что это нелегальный отель, довольно трудно, но информацию о таком жилье легко найти на таких сайтах, как booking.com — на нее мы можем реагировать. — пояснил мэр ход мысли. — Тут важно, есть ли у нас воля это делать, а также полномочия, инструменты и ресурсы. И чтобы все службы сотрудничали друг с другом, а не каждый занимался только своим. Налоговую службу заботит, чтобы были уплачены налоги. Она же может дать сигнал Стройуправе, чтобы там проверили, есть ли нелегальное строительство, опасна ли квартира для жителей… У всех есть выбор, работать легально или нелегально. И мы видим, что это вопрос не только налогов, а человеческих жизней".

Мэр Риги выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал обращаться в социальную службу города за помощью пострадавших рижан — им могут дать временный кров, пособие, помочь с восстановлением документов.