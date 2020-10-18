Пожар повышенной опасности на ферме: погибли 800 свиней
Foto: LETA

В воскресенье утром, 18 октября, пожарные продолжали тушить пожар повышенной опасности на ферме в Айзпутском крае. В результате пожара на ферме погибли 800 свиней, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Вызов на пожар поступил в ГПСС в 03:00 субботу. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то констатировали, что огонь охватил два здания фермы площадью 1400 кв.м, у обоих зданий рухнула крыша, возникло сильное задымление.

В этих зданиях содержались 800 свиней, которые погибли в результате пожара.

Пожарным удалось спасти от огня третье здание, в котором находились 400 свиней.

В воскресенье в 07:24 пожарные локализовали пожар, работы по тушению продолжались.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA
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