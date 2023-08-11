Пожар в хостеле на улице Меркеля: дело передано в суд, обвиняются два человека

В конце июля прокурор Рижского судебного округа передал в суд уголовное дело против двух лиц за нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее за собой смерть людей, и за ведение бизнеса без регистрации, сообщили в прокуратуре. Речь идет о трагическом пожаре 28 апреля 2021 года в хостеле на улице Меркеля, в результате которого погибли девять человек.

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Согласно обвинению, мужчины решили расширить начатую ранее хозяйственную деятельность, связанную с оказанием платных услуг по размещению людей. Для этого они купили два объекта недвижимости и отремонтировали их, чтобы одновременно размещать большое количество людей.

В период с марта 2020 года по 28 апреля 2021 года один из обвиняемых без регистрации хозяйственной деятельности занимался оказанием услуг по размещению физических лиц. Он не платил налоги, тем самым причиняя значительный ущерб государственному бюджету.

Обвиняемый, зная, что принадлежащий ему объект самовольно перестроен и в нем работает хостел, не соблюдал предусмотренные нормативными актами меры по обеспечению противопожарной безопасности в принадлежащей ему части объекта на улице Меркеля, 8.

Утром 28 апреля 2021 года в одной из комнат хостела возник пожар, в результате которого восемь человек погибли, еще один позже скончался в больнице. Пожар уничтожил личные вещи жильцов на сумму более 5500 евро, разрушил крышу многоквартирного здания, находящегося в совместной собственности, что причинило ущерб в размере нескольких десятков тысяч евро.

Максимальное наказание за ведение бизнеса без регистрации, если оно причинило значительный ущерб, — лишение свободы на срок до трех лет. За умышленное нарушение правил противопожарной безопасности, если оно совершено лицом, ответственным за соблюдение этих правил, и повлекло смерть двух и более человек, полагается лишение свободы на срок до восьми лет.

Дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.