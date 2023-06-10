Пожар в Валмиерском крае унес жизнь одного человека

В пятницу в результате пожара в Ренценской волости Валмиерского края погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В пятницу, в 10:30 утра, в ГПСС поступила информация о том, что в Ренценской волости Валмиерского края вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Прибывшие на место пожарные установили, что в кухне на первом этаже жилого дома горит пол площадью 10 квадратных метров.

В задымленном помещении пожарные обнаружили и вынесли наружу человека, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешными, человек погиб. Пожарные закончили работу на месте в 11:23.

В 14:33 в ГПСС поступил вызов на улицу Сарнатес в Вентспилсе, где на заброшенной территории горели щепа и торф на площади 1,5 га. В 22:01 сотрудники службы завершили работу на месте происшествия.

В 15:27 пожарные выехали на улицу Кандавас в Риге, где в двух местах на территории общей площадью 550 квадратных метров горели мусор, мебель, бревна и сухая трава. Пожарные ограничили распространение огня на соседнее здание и автобус. Работы на месте были завершены в 17:39.

За минувшие сутки в ГПСС поступил 81 вызов: 39 на тушение пожаров, в том числе 5 - на лесные пожары, 28 - на аварийно-спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.