Пожар в Валмиерском крае унес жизнь одного человека
Foto: LETA

В пятницу в результате пожара в Ренценской волости Валмиерского края погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В пятницу, в 10:30 утра, в ГПСС поступила информация о том, что в Ренценской волости Валмиерского края вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Прибывшие на место пожарные установили, что в кухне на первом этаже жилого дома горит пол площадью 10 квадратных метров.

В задымленном помещении пожарные обнаружили и вынесли наружу человека, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешными, человек погиб. Пожарные закончили работу на месте в 11:23.

В 14:33 в ГПСС поступил вызов на улицу Сарнатес в Вентспилсе, где на заброшенной территории горели щепа и торф на площади 1,5 га. В 22:01 сотрудники службы завершили работу на месте происшествия.

В 15:27 пожарные выехали на улицу Кандавас в Риге, где в двух местах на территории общей площадью 550 квадратных метров горели мусор, мебель, бревна и сухая трава. Пожарные ограничили распространение огня на соседнее здание и автобус. Работы на месте были завершены в 17:39.

За минувшие сутки в ГПСС поступил 81 вызов: 39 на тушение пожаров, в том числе 5 - на лесные пожары, 28 - на аварийно-спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu