Пожарно-спасательная служба: к Риге приближается сильная метель

Ночью в Риге будет идти ледяной дождь, дороги станут скользкими. Ко второй половине ночи в Риге начнется сильный снегопад, и в среду после обеда толщина снега увеличится до 5 сантиметров, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
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Во время снегопада видимость ухудшится до 500-1000 метров.
Снегопад может затруднить движение транспорта и пешеходов.
Как сообщалось ранее, из-за ледяного дождя Латвийский центр геологии и метеорологии окружающей среды во вторник утром объявил желтое предупреждение об опасности.
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