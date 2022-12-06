Пожарно-спасательная служба: к Риге приближается сильная метель
Foto: Evija Trifanova/LETA

Ночью в Риге будет идти ледяной дождь, дороги станут скользкими. Ко второй половине ночи в Риге начнется сильный снегопад, и в среду после обеда толщина снега увеличится до 5 сантиметров, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Во время снегопада видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Снегопад может затруднить движение транспорта и пешеходов.

Как сообщалось ранее, из-за ледяного дождя Латвийский центр геологии и метеорологии окружающей среды во вторник утром объявил желтое предупреждение об опасности.

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