Пожарно-спасательная служба получила новые машины

Сегодня Даугавпилсская часть Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получила новое специализированное транспортное средство – Mercedes Benz UNIMOG (4x4). Это первая из 30 машин, которые служба получит в течение года — они хорошо подходят для использования в сельской местности.

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Всего на покупку новых специализированных машин VUGD выделили финансирование в 15,3 миллионов евро. При этом необходимо дополнительное финансирование, чтобы за год можно было купить 36 машин, считает заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис.

Сейчас самая большая проблема службы — недостаточное число автоцистерн. Более 40% имеющихся цистерн находятся в эксплуатации уже больше 20 лет, хотя, согласно нормативным актам, оптимальное время использования цистерны — 10 лет. Это означает, что приходится чаще проводит ремонт.

Также VUGD до сих пор использует советскую технику, которая потребляет больше топлива. Во многие старые автомобили также нельзя установить современные спасательные инструменты, особенно необходимые на месте дорожных происшествий.

В службе отмечают, что машины VUGD должны быть заметными и выглядеть современно и узнаваемо, поэтому в прошлом году разработали новый стандарт окраски и оборудования оперативных транспортных средств.

В этом году планируется также получить 11 автоцистерн IVECO, которые подойдут для работы в городе, и 29 автоцистерн Mercedes Benz Unimog 4x4, которые подойдут для работы в регионах.

В 2022 году на закупку специальных пожарно-спасательных машин из государственного бюджета выделено финансирование в размере 15 352 183 евро.