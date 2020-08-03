Пожертвования партиям: "Согласие" получило в 20 раз меньше, чем год назад, "Новое Единство" — в 90

В результате изменения закона о финансировании партий пожертвования от спонсоров существенно снизились — в этом году политическим партиям было пожертвовано в сумме 177 672 евро, сообщает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Для сравнения, в прошлом году одно "Согласие" получило от жертвователей 187 885 евро.

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В этом году "Согласие" получило от спонсоров всего 9 480 евро — это почти в 20 раз меньше, чем в прошлом году, когда эта сумма составила 187 885 евро. Спонсорское финансирование "Развитие/За!" упало в шесть раз — в этом году им пожертвовали 12 819 евро, в прошлом 79 134 евро. Пожертвования входящим в это объединение партиям уменьшилось не так значительно: партия "Для развития Латвии" в прошлом году получила 123 856 евро пожертвований, в этом 41 910 евро, а движение "За!" в этом году получило даже больше, чем в прошлом — 15 246 евро в этом, 11 879 евро в прошлом.

"Новому Единству" в этом году пожертвовали всего 893 евро, тогда как в прошлом — 83 547 евро. Пожертвования "Единству", входящему в "Новое Единство", уменьшились не так драматично: в этом году 27 416 евро, в прошлом 196 895 евро.

Союз "зеленых" и крестьян в прошлом году получил 76 781 евро, а Латвийский крестьянский союз и Латвийская зеленая партия — 20 755 и 114 057 евро соответственно. В этом году СЗК получил 8 467 евро, Латвийский крестьянский союз — 4 090 евро, Латвийская зеленая партия пожертвований не получала.

Новой консервативной партии в прошлом году пожертвовали 107 653 евро, в этом — 22 213 евро. Национальное объединение VL-TB/LNNK в прошлом году получило 99 879 евро, в этом 7876 евро. KPV LV в прошлом году пожертвовали 20 720 евро, в этом — 584 евро.

Из непрошедших в Сейм партий "Прогрессивные" в прошлом году получили 72 244 евро, в этом 10 715 евро, Латвийское объединение регионов в прошлом 31 877 евро, в этом 7 355 евро, Русский союз Латвии в прошлом году 151 962 евро, в этом — 8608 евро.

В конце 2019 года Сейм увеличил госфинансирование политических партий и уменьшил возможности спонсорского финансирования. Один спонсор может пожертвовать прошедшей в Сейм партии не более пяти минимальных зарплат — в 2020 году это 2150 евро.

От государства каждая партий, прошедшая двухпроцентный барьер на выборах в Сейм, будет получать 4,5 евро за каждый голос на парламентских выборах, по 0,5 евро за каждый голос на муниципальных выборах и по 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европарламент. При этом ни одна партия не может получить от государства больше 800 000 евро.

Таким образом, в ближайшие четыре года "Согласие" будет получать от государства 800 000 евро, KPV LV — 643 369 евро, Новая консервативная партия — 626 420,50 евро, "Развитие/За!" — 586 964 евро, VL-TB/LNNK — 557 129,00 евро, Союз "зеленых" и крестьян — 489 163,50 евро, "Новое Единство" — 416 535,50 евро, Латвийское объединение регионов — 169 371,50 евро, Русский союз Латвии — 136 336 евро, "Прогрессивные" — 106 203,50 евро.